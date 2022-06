Mia Madisson und Matteo Rocco könnten sich bald scheiden lassen

Im März gaben sich Mia Madisson und Matteo Rocco überraschend in Vegas das Jawort.

Schon bald wird sich Mia Madisson von Social Media verabschieden, wie sie in ihrer Story ankündigt. Dies kann bei der 25-Jährigen nur eines bedeuten: Dreharbeiten für ein neues Reality-Format! Doch was bei der TV-Kult-Teilnehmerin aktuell ansteht, ist nicht bekannt. Zumindest lässt sich eine Datingshow, nach ihrer kürzlichen Blitzhochzeit, ausschliessen. Oder doch nicht?

«Seit Wochen streiten die beiden ununterbrochen»

Während sich Mia auf Anfrage nicht äussern wollte und Matteo nicht erreichbar war, konnte 20 Minuten aus dem engen Umfeld der einstigen «Bachelor»-Kandidatin in Erfahrung bringen, dass es momentan nicht gut um die Ehe des Paares steht. «Seit einigen Wochen streiten die beiden ununterbrochen», so die Quelle. «Vor allem Mias Teilnahmen bei weiteren Fernsehformaten passten Matteo nicht.» Über eine allfällige Trennung oder gar Scheidung wolle Madisson zu einem späteren Zeitpunkt final entscheiden und ihre rund 67’000 Fans informieren. «Im Moment braucht sie Ruhe und Abstand. Sie will nicht impulsiv reagieren aber ja, die Ehe ist zerrüttet.»