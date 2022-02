Symbol der Hoffnung – Mia wird in einer U-Bahn-Station mitten in den Krieg hineingeboren

Der Kampf um Kiew tobt weiterhin. Am Samstag traf eine russische Rakete ein Hochhaus in Kiew, unzählige Ukrainerinnen und Ukrainer melden sich freiwillig und greifen zu den Waffen. Grosse Teile der Bevölkerung, vor allem Frauen und Kinder, haben in Luftschutzbunkern und Stationen der U-Bahn in Kiew Zuflucht gesucht. Mitten im Chaos erblickte am Freitagabend ein Baby das Licht der Welt.