«Wie auf einem Rockkonzert» : Miami Beach verhängt Ausgangssperre wegen Spring-Break-Feiern

Auch in diesem Jahr feiern US-Studierende in Miami Beach Spring Break, als gäbe es keine Pandemie. Für die kommenden drei Tage gilt nun ab 20 Uhr allerdings eine Ausgangssperre.

Wilde Partys, Schlägereien am Strand, tägliche Festnahmen – auch in diesem Jahr feiern US-Studierende Spring Break, als gäbe es keine Pandemie. Ein besonderer Vorfall ging viral.

Angesichts zahlreicher Spring-Break-Feiernden hat die Stadt Miami Beach eine Ausgangssperre verhängt. Sie gelte für die kommenden drei Tage ab 20.00 Uhr in den wichtigsten touristischen Vierteln der Stadt, teilten die Behörden am Samstag mit. Auch Restaurants müssen demnach um 20.00 Uhr schliessen. Zudem werden die drei Brücken zum Festland ab 22.00 Uhr gesperrt. Nur Anwohner, Pendler und Hotelgäste dürfen sie dann noch nutzen.

In den vergangenen Tagen waren Studierende in Scharen nach Miami im US-Bundesstaat Florida gekommen, um die Semesterferien (Spring Break) trotz der Corona-Pandemie mit wilden Partys zu feiern. Miami ist seit langem ein beliebtes Ziel von Partygängern. In diesem Jahr waren es jedoch nach Angaben von Bürgermeister Dan Gelber deutlich mehr Feiernde als in den Vorjahren. «Ich denke, es liegt zum Teil daran, dass es nur sehr wenige Orte im Land gibt, die geöffnet sind», sagte Gelber.