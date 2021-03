Die Leichtathletin Selina Rutz-Büchel hat in den vergangenen Jahren aus ethischen und ökologischen Gründen immer weniger Fleisch gegessen. Seit gut einem Monat konsumiert die Ostschweizerin gar kein Fleisch mehr. Sie achtet darauf, möglichst gar keine tierischen Produkte zu essen. Dieser Entscheid hatte auch Auswirkungen auf ihr Sponsoring. Zu ihren Sponsoren gehört seit rund 8 Jahren Micarna, einer der grössten Produzenten von Fleisch- und Ei-Produkten in der Schweiz. Von diesem hat sich die Spezialistin im 800-Meter-Lauf nun getrennt . Sie sagte dazu: «Für mich war immer klar, dass ich aus dem Micarna-Team austreten werde, wenn ich gar kein Fleisch mehr esse.»

Micarna versteht den Entscheid

Expertin spricht von positivem Effekt

Rutz-Büchel ist bezüglich ihrer Ernährung überzeugt: «Man kann sich auf verschiedene Arten gesund und ausgewogen ernähren.» Dafür müsse man kein Fleisch essen. Tania Ferreira, die als Sport und Ernährungscoach tätig ist, sagt, es sei für eine Spitzensportlerin wie Rutz-Büchel möglich, sich komplett vegan zu ernähren, ohne dass dabei die Leistung leide. «Es ist aber mit einem Aufwand verbunden. Sie muss sich Wissen aneignen», so Ferreira. Dabei gehe es vor allem darum, zu wissen, wie die Leichtathletin wichtige Nährstoffe aufnehmen kann, die in tierischen Produkten drin sind. Die Expertin nennt die Nährstoffe Protein, Eisen und B12. «Besonders Proteine sind für Sportler und Sportlerinnen wichtig. Sie müssen doppelt so viele zu sich nehmen wie andere Personen. Das zeigen mehrere Studien.»