Doktor Sex: Entscheidung zwischen Nachwuchs oder gemeinsamer Zukunft: Was tun?

Antwort von Doktor Sex

Liebe Julia



Es ist schwierig, wenn äussere Umstände einen dazu zwingen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die man lieber verdrängen würde, weil doch alles gerade so schön bequem und rund ist. Aber auch wenn du dich und deinen Freund vor Unannehmlichkeiten und Schmerzen bewahren willst, indem du dich nicht entscheidest: Auf Dauer wirst du nicht umhinkommen, es trotzdem zu tun.



Die meisten Menschen haben Wünsche. Manche sehnen sich nach Erfolg und Reichtum, andere nach Gesundheit und wieder andere danach, dass ein Zustand für immer andauern möge. Aber nur die wenigsten werden befriedigt und häufig kommt es ganz anders, als man möchte. Ich bin sicher, dass auch du und dein Partner dies bereits erlebt haben und damit umgehen lernen mussten. Darauf kannst du bauen.



Dass du dir Gedanken machst zu den Auswirkungen, die deine Entscheidung für oder gegen Nachwuchs auf deinen und den Lebensentwurf deines Freundes und auf eure Beziehung haben wird, ist verständlich. Du bist liebend und willst nur das Beste für euch beide. Dabei solltest du aber nicht vergessen, dass das Beste stets ein gedankliches Konstrukt ist, das auf die aktuell zur Verfügung stehenden Informationen aufbaut.



Wichtig scheint mir, dass ihr achtsam und ehrlich über alles redet, was euch in Zusammenhang mit der Familienplanung beschäftigt. Es wäre fatal, aus falsch verstandener Rücksicht nun Gedanken und Gefühle zu verschweigen oder verdrängen. Falls ihr euch diesem Prozess nicht gewachsen fühlt, rate ich euch, professionelle Unterstützung zu organisieren und den Weg in Begleitung einer Fachperson zu gehen.



Auch wenn dich die aktuellen Umstände herausfordern: Die Situation ist nicht aussichtslos. Hab Geduld mit dir und vertraue darauf, dass sich ein Weg zeigen wird. Ihr habt Zeit, denn noch stehst du aus biologischer Sicht nicht unter Druck. Nutzt diese für eine echte Auseinandersetzung! Alles Gute.