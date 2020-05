100. Talkstunde

«Mich berühren die Schicksale der Hörer»

Seit dem Lockdown spricht Medienunternehmer Roger Schawinski täglich während zweier Stunden mit Radio-1-Chef Marc Jäggi über Corona. Nebst unterschiedlichen Talkgästen erhalten auch die Geschichten der Hörerinnen und Hörer eine Plattform.

Am 18. Mai geht bereits die 100. Stunde Talk über den Sender: Täglich sprechen Roger Schawinski und Marc Jäggi mit Hörerinnen und Hörern über das Coronavirus. Neben den unterschiedlichsten Gedanken und Schicksalen aus der Hörerschaft kommen auch immer wieder Expertinnen und Experten zu Wort. Zum Beispiel der Epidemiologieprofessor Marcel Salathé oder Professor Martin Vetterli von der ETH Lausanne, aber auch Nationalräte, Ständeräte, Unternehmer, Gastronomen und Journalisten aus anderen betroffenen Ländern.

«Mich berühren vor allem die Geschichten und Schicksale unserer Hörerinnen und Hörer», meint Roger Schawinski. «Etwa, wenn uns eine völlig verzweifelte Frau erzählt, wie ihr Bruder wegen Corona seit Wochen im Koma liege, und in einer späteren Sendung, dass er daraus erwacht sei. Oder wenn ein Mann direkt aus seiner Spitalquarantäne in Rimini anruft.» Es seien genau diese Geschichten, die es zu erzählen gelte, um die Bevölkerung für die Realität dieses Virus zu sensibilisieren.

Schawinski will weitermachen

«Das ist echter Service public, den wir als einziges, bisher allein privat finanziertes Radio der Schweiz in dieser Form wahrnehmen», sagt Schawinski weiter. Er kann sich durchaus vorstellen, Talkradio auch

nach der Krise weiterzuführen. Dass dies ein Bedürfnis ist, zeigt sich auch in der Hördauer. Während des Lockdown blieben die Hörerinnen und Hörer im Durchschnitt weit über eine Stunde am Sender. «Unser

Marktanteil hat sich dank Talkradio massiv erhöht und liegt im April auf

Höhe des ehemaligen Marktführers Energy Zürich.»