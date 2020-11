Wendler macht Schluss mit Telegram«Mich hat es alles gekostet! Alles!»

Noch am Montagabend hat sich Michael Wendler (48) in seiner Insta-Story in Dutzenden Clips gemeldet und sich für sein Verhalten entschuldigt (im Video oben). Auch was seine Verschwörungstheorien angeht, krebste er überraschend zurück: Er sei kein Aluhutträger und auch kein Verschwörungstheoretiker, stellte der Schlager-Star klar. Man könne ihn höchstens als «Corona-Massnahmen-Skeptiker» bezeichnen. Es schien, als würde er sich plötzlich in Schadensbegrenzung üben.