Matthias Mayer: Abgang von Olympia-Held überrascht alle

Matthias Mayer trat am Mittwoch völlig überraschend zurück.

Der Rücktritt von Matthias Mayer schockierte den Ski-Zirkus. Aus dem Nichts gab der dreifache Olympiasieger im ORF vor dem Super-G in Bormio seinen Rücktritt bekannt. «Ich habe nicht mehr so den Biss. Es passt einfach so für mich», erklärte der 32-Jährige seinen überraschenden Rücktritt.