Unbekannter Fussballer Cephas Malele ist derzeit arbeitslos

Darum gehts Der Schweizer Stürmer Cephas Malele gehörte in der letzten Saison zu den besten Stürmern in Rumänien.

Nun ist er arbeitslos.

Im Gespräch verrät der ehemalige FCZ-Junior, was er vorhat und was seine Ziele sind.

Vor ein paar Wochen – das war noch vor dem Sommer-Märchen der Nati – haben wir euch gefragt, ob ihr Cephas Malele kennt. Der Schweizer Stürmer spielte in der letzten Saison für den rumänischen Erstligisten FC Arges und erzielte 18 Tore. Allein im Jahr 2021 hatte der ehemalige FCZ-Junior zwölf Treffer zu Buche stehen. Damit stand der 27-Jährige in der Rangliste der treffsichersten Schweizer Fussballer überraschend auf dem zweiten Platz. Auf Platz eins war mit klarem Abstand Nati-Stürmer Haris Seferovic. Für Benfica kam der Schweizer EM-Held in diesem Jahr auf 18 Tore.

20 Minuten hat Malele am Telefon erreicht. Zur Rangliste der besten Stürmer mit dem Schweizer Pass meint er: «Ich habe das mitbekommen. Aber ich will mich nicht mit anderen Schweizer Stürmern vergleichen. Ich bevorzuge es, in der Liga, in der ich jeweils gerade spiele, die meisten Tore zu schiessen und der Beste zu sein.» Und: «In Rumänien bin ich von der Liga als bester Stürmer ausgezeichnet worden. Ich sorgte dafür, dass mein Club nicht abgestiegen ist.» Er sei sehr glücklich mit seiner letzten Saison.

Er spielte schon bei vielen Vereinen

Malele wechselte im Sommer 2020 für rund 200’000 Franken nach Rumänien. Zuvor stand er in Portugal bei Oliveirense unter Vertrag. Der 27-Jährige spielte in seiner Karriere schon bei vielen Clubs. Lange Zeit stand er noch nie bei einem Verein unter Vertrag. Immer wieder wechselt er, sucht eine neue Herausforderung. Oder er wird verliehen. Mit 17 Jahren wechselte er von den FCZ-Junioren zum FC Palermo. Bei den Italienern konnte er sich jedoch nicht durchsetzen, wurde immer wieder zu unterklassigen Vereinen verliehen.

«Im Grossen und Ganzen bin ich zufrieden mit meiner Karriere. Ich konnte viel Lebenserfahrung sammeln, viele Kulturen kennenlernen», so der Schweizer Stürmer zu 20 Minuten. Er ist aber auch selbstkritisch und sagt: «Vielleicht hätte ich länger beim FC Zürich bleiben sollen. Der frühe Wechsel ins Ausland war nicht meine beste Entscheidung.» Weiter erzählt er, dass er die Schweiz immer vermisse. Sie sei seine Heimat, seine Familie und all seine Kolleginnen und Kollegen würden dort wohnen.

Welcher Schweizer Club möchte Malele?

Wie es mit Malele weitergeht, ist noch nicht klar. Sein Vertrag beim FC Arges endete am 30. Juni. Seither ist er vereinslos. Angesprochen darauf meint er: «Angela Rullo, meine Agentin, hat bis jetzt Angebote aus mehr als zehn verschiedenen Ländern erhalten. Das ist einfach verrückt. Deshalb nehmen wir uns jetzt die Zeit, die interessantesten zu prüfen und zu entscheiden, was der nächste Schritt wäre.»

Selbst eine Rückkehr in die Schweiz sei möglich. «Uns hat einer der wichtigsten Schweizer Vereine kontaktiert und wir erwarten ein Angebot», verrät Malele, der noch viel in seiner Karriere erreichen möchte – privat und beruflich. Lachend erzählt er: «Vor ein paar Wochen habe ich geheiratet! Und in ein paar Monaten kommt unser erstes Kind auf die Welt. Ich freue mich sehr.»

Es bleibt also spannend. Tatsache ist: Der 27-Jährige ist mit einem Marktwert von einer Million Euro der drittteuerste Schweizer Fussballer (Quelle: Transfermark.ch), der derzeit ohne Vertrag dasteht. Teurer sind nur noch Noah Loosli und Davide Mariani.