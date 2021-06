Sechs Stunden lang unbemerkt - «Mich nimmt das sehr mit» – toter Trampassagier löst Betroffenheit aus

Laut D. war sein Vater um 6.21 Uhr in das Tram der Linie 2 bei der Haltestelle Micafil in Zürich-Altstetten gestiegen und hätte beim Paradeplatz aussteigen sollen.

Am Montag starb der 64-jährige P. in einem Tram der Linie 2. «Niemandem fiel etwas auf. Mein Vater fuhr stundenlang leblos im Tram mit», sagt sein Sohn D.

In einem Zürcher Tram kam es am Montag zu einem Todesfall, der Verstorbene fuhr sechs Stunden lang im Tram mit.

Der 64-jährige P.* starb am Montag in einem Tram. Laut seinem Sohn D.* erlitt er einen Herzstillstand , kurz nachdem er bei der Haltestelle Micafil in Zürich-Altstetten ins Tram der Linie 2 eingestiegen war. Bemerkt hat es niemand: «Weder dem Tramchauffeur noch den anderen Passagieren fiel etwas auf. Mein Vater fuhr rund sechs Stunden im Tram mit», sagt der 40-Jährige.

Der Vorfall sorgt für viel Betroffenheit – etwa auch bei Tanja Walliser vom Projekt «Empathie Stadt Zürich». «Mich nimmt dieser Vorfall sehr mit. Ich bin tief betroffen», sagt sie. Mit dem Finger auf jemanden zeigen, will sie nicht. «Es ist verführerisch zu denken: Das wäre mir sicher nicht passiert, ich hätte sofort geholfen.» Ein Trugschluss, so Walliser. «Verschiedene Gründe führen dazu, dass wir in solchen Situationen wegschauen: Stress, Überforderung oder Angst.» So habe man weniger Kapazität für Einfühlungsvermögen und sei weniger hilfsbereit. «Dieser Vorfall kann für uns alle ein Moment sein, um innezuhalten und uns zu fragen, wann wir selber nicht so präsent und empathisch waren, wie wir es vielleicht gerne gewesen wären, und uns zu freuen über die Momente, in den wir es waren.»