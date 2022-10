FCZ-Debakel im Derby: «Mich regt auf, dass wir als Team komplett auseinandergefallen sind»

Auch nach 13 Spielen bleibt man also sieglos.

Nach zwei torlosen Unentschieden wollte der FCZ im Derby gegen das kriselnde GC den nächsten Schritt machen und endlich den ersten Dreier der Saison einfahren. Dieser Plan ging ohne den gesperrten Trainer Henriksen komplett in die Hose.

Der FCZ kassierte eine 1:4-Pleite , wurde von den Fans ausgepfiffen. Für Innenverteidiger Kamberi auch gerechtfertigt: «Ich sage, nach so einer Leistung ist es durchaus verdient.» Dem 23-Jährigen war die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben: «Ich bin sprachlos. Es ist brutal schwierig, es in Worte zu fassen.» Mittelfeldspieler Bledian Krasniqi fasste sich kurz: «Es tut richtig, richtig weh.»

«Habe gespürt, dass es Rot ist»

Dabei sah es zu Beginn gut aus. Der FCZ war in den ersten 15 Minuten das bessere Team, doch die Hoppers wurden immer stärker. In der 64. Minute war das Spiel entschieden. Beim Stand von 3:0 für die Hoppers grätschte Rohner seinem Gegenspieler Pusic brutal in die Beine. Auf Intervention des VAR flog Rohner dann vom Platz. Pusic sagte nach Spielschluss: «Ich habe gespürt, dass das wahrscheinlich Rot ist.» Assistenztrainer Colatrella, der den gesperrten Bo Henriksen ersetzte, äusserte sich ebenfalls zum Foul: «Er wollte mit zu viel Energie reingehen. Er war sich nicht bewusst, dass es ein rotwürdiges Foul war.»