Was für die meisten Menschen wohl als Fremdgehen gilt, törnt andere so richtig an: « Cuckolding » . Bei diesem Sextrend schaut der Mann dabei zu, wie ein Dritter seine Partnerin beglückt. Aber im Vergleich zum Dreier macht der feste Freund dabei nicht mit. Statt wütend oder eifersüchtig zu werden, verspüren einige Männer dabei höchste Erregung. Gemäss deutschen Medien soll der Trend schon längst in den Schlafzimmern unseres Nachbarlandes angekommen sein.

Woher kommt «Cuckolding»? Der Begriff «Cuckolding» stammt ursprünglich aus der BDSM-Szene und gilt als Form von Femdom, also weibliche Dominanz. Übersetzt bedeutet das Wort so viel wie der altdeutsche Begriff Hahnrei, also ein Mann, der durch das Fremdgehen seiner Partnerin gedemütigt wird. Beim «Cuckolding» wird die Eifersucht gezielt genutzt, um dem Partner Gefühle wie Macht, Kontrolle und Vertrauen entgegenzubringen. Ziel ist es, die Erregung maximal zu steigern. Zudem ist die Bindung zum Partner auf emotionaler Ebene deutlich stärker als zum Liebhaber. «Cuckolding» ist aber nicht das Gleiche wie eine offene Beziehung: Zwar lassen sich die Grenzen nicht richtig definieren, doch das Ziel ist die Erregung des Partners. Deshalb sollte man sich nicht heimlich mit jemand anderem verabreden.

Auch eine Umfrage von 20 Minuten, an der rund 13 ’ 000 Personen teilgenommen haben, zeigt: « Cuckolding » ist auch in der Schweiz ein Thema. 12 Prozent gaben an, dass sie « Cuckolding » bereits mindestens ausprobiert haben. Weitere 18 Prozent würden den Sextrend gern einmal probieren. Bei Pornhub trendet die Kategorie schon seit geraumer Zeit: Allein im Zeitraum von 2013 bis 2016 ist die Popularität von « Cuckolding » um 57 Prozent gestiegen. Wie Pornhub in einer Statistik von 2016 festhält, suchen monatlich weltweit rund 1,75 Millionen Menschen nach Variationen von « Cuckold » , « Cuck » oder « Cucked » – Tendenz steigend.

Auch mehrere 20 - Minuten - Leser haben Erfahrung mit Cuckolding. Zwei Leser und eine Leserin erzählen.

«Einige der Männer sind mittlerweile meine Freunde»

Leser R.* (45): «Meine Frau (42) und ich haben vor rund sechs Jahren mit dem Swingen begonnen. Da wir seit über 20 Jahren zusammen sind und drei Kinder haben, wollten wir etwas Abwechslung in unser Liebesleben bringen. Das Ganze begann mit Pornos im Internet. Am meisten machten uns Filmchen an, bei denen eine Frau von verschiedenen Männern befriedigt wird. Meine Frau genoss die Filme sehr, so dass ich sie eines Tages fragte, ob sie nicht auch mal Lust hätte, mit anderen Männern zu schlafen. Kurze Zeit später gingen wir in einen Swingerclub in der Schweiz. Das erste Mal war für uns beschämend und interessant zugleich.

Am gleichen Abend lernten wir im Club einen Mann kennen, mit dem wir es gleich vor Ort probieren wollten. Zuerst war es ein bisschen komisch, da wir keine Erfahrung mit Dreiern hatten. Aber der Mann war sehr nett und führte uns langsam an alles heran. Beim Akt im Bett mit meiner Frau habe ich erstmals bemerkt, wie es mich antörnt, wenn ich sehe, wie meine Frau von einem anderen Mann verwöhnt wird. Ihre Erregung zu sehen, machte auch mich an, und während ich den beiden zusah, befriedigte ich mich selbst. Seit diesem Tag ist das Cuckolding ein regelmässiger Bestandteil in unserer Beziehung. Wir gehen im Schnitt ein- bis zweimal pro Monat in einen Club und haben etwa dreimal pro Woche Sex zu Hause.

Seit etwa zwei Jahren sind meine Frau und ich auf einer Plattform registriert, auf der wir Partner für unsere Treffen kennenlernen. Mit einigen Männern habe ich mich richtig angefreundet und wir treffen sie immer wieder. Es kommt immer auf die Person an und ob wir uns mit ihr wohlfühlen. Das Wichtigste am « Cuckolding » ist das Vertrauen! Man kann nicht einfach Sex mit jemand anderem haben, ohne dass man Eifersucht verspürt. Zum Glück ist die Beziehung zwischen meiner Frau und mir stark genug und wir können offen über die Erlebnisse reden.»

«Plötzlich platze ihr Ehemann in das Sexdate»

Auch Leser N.* (35) machte bereits Erfahrung mit « Cuckolding » – und zwar als Liebhaber einer liierten Frau. « Mein erstes Mal Cuckolding kam sehr überraschend. Ich hatte mich eigentlich online mit einer Frau zu einem klassischen Sexdate bei ihr zu Hause verabredet. Zuvor hatten wir uns einige Zeit geschrieben und Fotos ausgetauscht. Als es endlich so weit war, plauderten wir und tranken Wein. Auf einmal öffnete sich die Tür und ihr Ehemann kam dazu! Zuerst dachte ich wirklich, dass er mich verprügeln w ü rde. Doch dann erklärten sie mir ihr Vorhaben: Da ihr Mann keine Erektion mehr bekommen kann, arrangieren die beiden solche Dates für sie. Für ihn sei es besser, als wenn seine Frau zu fremden Männern nach Hause ginge. Ausserdem schaut er gern zu.

Für mich war es das erste Mal, dass ich beim Sex beobachtet wurde. Da sie aber eine sehr attraktive Brasilianerin ist und ich schon zuvor « Cuckolding » -Pornos gesehen ha tt e, war ich sofort einverstanden. Ich bin noch mehrere Male zu dem Pärchen hin und alle Treffen verliefen gleich: Wir tranken einen Schluck Wein, gingen ins Schlafzimmer und legten los. Ihr Ehemann schaute immer vom Sessel aus zu.

In meiner eigenen Partnerschaft würde ich so etwas dennoch nicht testen wollen. Ich bin, sagen wir mal, normal eifersüchtig , und deshalb wäre es nichts für mich. »

«Ich mag es, meinen Partner eifersüchtig zu machen»

Leserin V.* hat den Sextrend zwar noch nie probiert, wäre ihm aber nicht abgeneigt: « Mich törnt die Vorstellung als Frau an, dass es mir ein anderer, gut bestückter Mann besorgt. Und das alles, während mein Partner nur zusehen kann. Ich mag es, Macht zu übernehmen und meinen Partner eifersüchtig zu machen. »