Community - «Mich verletzte, dass mein Vater Fotos von mir postete, ohne mich zu fragen»

Schwachstelle Nutzer und Plattform

Regula Bernhard Hug, Leiterin Geschäftsstelle Kinderschutz Schweiz, findet klare Worte: «Ab der Sekunde, ab der ein Foto online gestellt wird, hat man keine Kontrolle mehr darüber.» Es brauche nur eine Person, die einen Screenshot mache und ihn an Freunde oder Freundinnen sende. «Das kann ein Gotti sein, das ein Bild besonders herzig findet. Und dies ohne böse Absichten an jemanden weitersendet.»

Auch Leserin S. B.* ist gegen eine Veröffentlichung von Babyfotos: «Ich b in der Meinung, kein Kind gehört ins Internet. Eltern, sowie Verwandte und Freunde müssen ein Kind respektieren und nicht über dessen Kopf entscheiden, das s Fotos für alle öffentlich gemacht werden. Auch hat es für mich mit Verantwortung zu tun und um die Sicherheit des Kindes zu schützen.»

Instabilder auf Pädo-Plattformen

«Viele Eltern sind sich nicht bewusst, dass sich Pädokriminelle an Bildern aus dem Internet, von Social Media oder auch von Websites bedienen, und diese auf solchen Seiten landen können», sagt Regula Bernhard Hug vom Kinderschutz Schweiz.

Ist das Bild im Interesse des Kindes?

Was auch oft unterschätzt werde: Was man online alles herausfinden kann. «Zum Beispiel wenn ein vermeintlich harmloses Foto einer Fussballmannschaft gepostet wird.» Daraus lasse sich viel Information herauslesen, zum Beispiel der Wohnort oder je nach Trikot oder Bildlegende gar der vollständige Name.