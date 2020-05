Aktualisiert vor 24min

Party bis Mitternacht

«Mich wird man wohl wieder im Club sehen»

Clubgänger freuen sich, bald wieder auf der Tanzfläche zu stehen. Doch laut der Partyszene werden kaum alle Clubs öffnen.

von Daniel Waldmeier

Am Ende ging es schnell: Bereits am Weekend in einer Woche (6. Juni) dürfen die Nachtclubs und Diskotheken wieder öffnen. Das entschied der Bundesrat am Mittwoch. Es gibt aber Auflagen: Die Partylokale dürfen pro Tag maximal 300 Personen reinlassen und müssen um Mitternacht schliessen.

Zudem müssen sie Name und Telefonnummer der Besucher erfassen: «Beim Tanzen kann man nicht Distanz halten. Also braucht es da Kontaktlisten», sagte Michael Beer, Vizedirektor des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, vor den Medien.

1 / 11 Treffen von mehr als fünf Leuten sind bald wieder erlaubt. KEYSTONE Das freut auch die Restaurants, die wieder grössere Gruppen bewirten dürfen. KEYSTONE Die Grenzkontrollen zu Deutschland, Frankreich und Österreich sollen wie geplant am 15. Juni fallen. KEYSTONE

Bleiben Clubs mit DJ-Programmen dicht?

Erste Lokale wie das Kiff in Aarau wollen unter diesen Bedingungen gar nicht erst öffnen. Kritisch zeigt sich auch Sandro Bernasconi, Vorstandsmitglied der Schweizer Bar- und Clubkommission: «Nachtkultur bleibt verboten, wenn um Mitternacht Zapfenstreich ist. Es muss sitzend konsumiert werden. Wenn alle Leute rausgeschmissen werden müssen, überlastet das den öffentlichen Raum.» Die Folge seien illegale Versammlungen.

Der Basler geht davon aus, dass viele Clubs mit DJ-Programmen gar nicht aufmachen werden, da es sich nicht lohne. «Ob die Ansteckungsgefahr vor oder nach Mitternacht grösser ist, sei dahingestellt. Wir machen da ein grosses Fragezeichen.»

«Wir müssen jetzt das Beste daraus machen»

Derweil findet Dave Naef vom Bierhübeli Bern, dass mit dem Entscheid des Bundesrats immerhin ein Teil der Planungsunsicherheit verschwunden sei. «Das Spielfeld ist klar abgesteckt, und wir müssen jetzt das Beste daraus machen.» Klar sei, dass es Beschränkungen gebe. Kein Problem sieht er im Erfassen der Kontaktdaten der Gäste: «Das haben wir schon vor der Schliessung freiwillig gemacht, und kaum einer hat sich geweigert, seine Daten anzugeben.»

Freude löst der Entscheid des Bundesrats hingegen bei Clubgängern aus. So sagt Sonia (23) in der Strassenumfrage von «20 Minuten»: «Ich freue mich mega. Mich wird man am 6. Juni sehr wahrscheinlich wieder im Club sehen.» Dass die Clubs nur bis Mitternacht offen bleiben dürfen, sei für sie kein Problem: «Das schmälert die Freude nicht. Ich wohne auf dem Land und muss eh früh heimgehen. Aber es wäre natürlich schon schön, wenn sie länger offen haben könnten.»

Auch Steve (29) sagt: «Ich finde es cool, ich freue mich.» Und um 6 Uhr morgens dürften die Clubs ja wieder öffnen: «In der Zwischenzeit müssen wir halt auf der Strasse Party machen.» Steve kann sich auch vorstellen, dass sich die Partyszene eher in Richtung Daydance verlagern wird.

Negativbeispiel Südkorea

Das Infektionsrisiko ist auf der Strasse für die meisten kein Thema mehr. Es gibt aber auch kritische Stimmen: «Für mich kommt die Öffnung zu früh, ich denke nicht, dass wir schon so weit sind», sagt die 19-jährige Sofie. Auch der 20-jährige Hiroshi findet: «Die Öffnung der Clubs kommt für mich zu früh. In Bars und Restaurants kann man den Abstand gut einhalten, im Club ist das schwieriger.»