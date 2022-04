Michael Bublé spricht über viertes Kind, Vaterrolle und Verantwortung 

1 / 6 Michael Bublé hat Ende März sein neues Album herausgebracht. Instagram/michaelbuble Mit 20 Minuten hat der 46-Jährige über «Higher» gesprochen. Instagram/michaelbuble In dem Interview macht der Sänger klar: Papasein ist seine wahre Berufung. Instagram/michaelbuble

Darum gehts Michael Bublé hat am 25. März sein neues Album «Higher» herausgebracht.

Sein elftes Studioalbum sei «das beste Werk seiner Karriere», so der kanadische Sänger.

Die Platte sei in der Corona-Pandemie entstanden und seine ganze Familie habe «sehr viel Liebe darin gesteckt.»

Mit 20 Minuten sprach der 46-Jährige über seine Musik, das Vatersein und den Krieg.

Bist du lieber Vater oder Musiker?

Ich glaube, Musiker zu sein macht das Vatersein umso schöner für mich. Es macht mich glücklich, dass ich mit meiner Musik meinen Kindern zeigen kann, dass die Welt Güte und Liebe braucht.

Du wirst bald zum vierten Mal Vater. Wann ist es so weit – und bist du bereit für das vierte Kind?

Man ist nie bereit. (lacht) Aber meine Kinder, meine Frau und ich freuen uns unglaublich auf Baby Nummer vier! Im Sommer soll es so weit sein.

Hand aufs Herz: Wünschst du dir ein Mädchen oder einen Jungen?

In erster Linie hoffe ich, dass mein Kind gesund wird. Ich bin absolut verliebt in mein Mädchen und ich liebe auch meine beiden Jungs. Das Geschlecht ist mir also völlig egal.

Möchtest du danach noch weitere Kinder?

Es ist der Körper meiner Frau und sie weiss am besten, was für sie geht und was nicht. Aber wenn es nach mir gehen würde, dann ganz sicher! Während sie sich noch entscheidet, kann ich durch meine Musik meine eigenen «Babys» kreieren. Das neue Album ist für mich schon Baby Nummer fünf. (lacht)

Inwiefern haben deine Kids bei «Higher» mitgewirkt?

Ich habe das Album zuhause und während der Pandemie geschrieben. Meine Kinder haben also alles mitbekommen: Sie haben Papa beim Schreiben zugeschaut, sie haben Papa beim Singen zugehört und sie sind Papa im Studio auf dem Schoss gesessen. Es ist also wirklich ein sehr spezielles Album für mich, weil die ganze Familie so viel Liebe hineingesteckt hat – und jetzt teilen alle die Geburt davon.

Stimmt es denn, dass dein achtjähriger Sohn dir mit einem Song geholfen hat?

Ja! Noah ist für den Refrain von «Higher» verantwortlich, also habe ich ihn auch als Co-Writer eingetragen. Er hat mir den Refrain in der Dusche vorgesungen und das musste ich gleich zu einem Song machen.

Das Album wird als Meilenstein deiner Karriere angesehen. Siehst du das auch so?

Ja, es ist das beste Werk meiner Karriere. Ich habe versucht, damit einen Liebesbrief an die Welt zu schreiben, besonders jetzt in dieser schlimmen Zeit. An eine Welt, in der auch meine Kinder leben müssen.

Wie geht es dir mit der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg?

Ich glaube, heute interessiert es niemanden, wie es Promis in dieser Situation geht. Es geht nicht um uns, sondern um viel mehr. Das einzig Gute, was mir die Corona-Zeit gegeben hat, ist die viele Zeit mit meiner Familie. Die jetzige Kriegssituation ist wiederum eine weitere Erinnerung daran, dass die Welt Anführer und Anführerinnen braucht, die mit Liebe regieren.