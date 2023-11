Michael Castello: Model Sheeren Wu's Gesicht mit KI verändert

«Ich habe mich noch nie in meinem Leben so beleidigt gefühlt. Es ist mein Körper, es ist mein Hals, aber es ist nicht mein Gesicht », sagt Shereen Wu, amerikanisches Model taiwanischer Herkunft. Das Video, das sie am 28. Oktober auf Tiktok veröffentlicht hatte, wurde bereits über 1,8 Millionen Mal angesehen.

Sie kommentiert ein Foto aus der Show des Modedesigners Michael Costello, das die Amerikanerin auf Instagram veröffentlichte und in dem ihr Gesicht so weit aufgehellt und retuschiert wurde, dass ihre Gesichtszüge ausgelöscht wurden und sie dadurch unkenntlich gemacht wurde. «Das bin ich nicht», protestiert sie. «Mein Gesicht zu bearbeiten und meine ethnische Zugehörigkeit zu ändern, ist völlig respektlos.» In dem Video ist Wus Gesicht mithilfe von KI tatsächlich so stark bearbeitet worden, dass nicht nur ihre asiatische Herkunft nicht mehr zu erkennen ist – stattdessen hat man den Eindruck, eine komplett andere Person würde über den Laufsteg stolzieren.