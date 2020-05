Michael ist stolz, mit 31 noch bei Mama zu wohnen

Tessiner ziehen am spätesten aus

Mit dem Ausziehen lassen sich die Schweizer immer mehr Zeit. Heute verlässt der Nachwuchs laut dem Bundesamt für Statistik zwischen 24 und 25 Jahren das Elternhaus. Früher waren die Kinder beim Auszug zwischen 21- und 22-jährig (1990 bis 2000) und zwischen 20- und 21-jährig (1970 bis 1980). Frauen ziehen in der Regel früher aus als Männer. So wohnen bei den 24-Jährigen 54 Prozent der Männer noch bei den Eltern, während es bei den Frauen nur noch 44 Prozent sind. Im schweizweiten Vergleich werden die Kinder in der italienischen Schweiz am spätesten flügge. Erst nach dem Erreichen des 26. Lebensjahrs lebt mehr als die Hälfte nicht mehr im Hotel Mama. Nahezu ein Viertel der 30-Jährigen ist noch nicht ausgezogen, während es in der Deutschschweiz und der Romandie in dieser Altersklasse 10 Prozent sind.