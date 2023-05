New York: Michael-Jackson-Imitator stirbt in U-Bahn im Würgegriff

Ein in New York als Michael-Jackson-Imitator bekannter Mann schrie in der U-Bahn Fahrgäste an.

Ein Mann, der in der New Yorker U-Bahn Fahrgäste anschrie, ist im Würgegriff eines Mitfahrers gestorben. Der 30-Jährige sei an der Quetschung seines Halses gestorben, teilte die Gerichtsmedizin in der US-Millionenmetropole am Mittwoch mit. Andere Fahrgäste hatten ihn überwältigt. Einer von ihnen nahm ihn in den Würgegriff, bis sein Körper erschlaffte, wie aus Angaben von Polizeivertretern und Videoaufnahmen von dem Vorfall hervorging.