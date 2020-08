Für 112'000 Dollar

Michael Jacksons Handschuh teuer versteigert

Im Rahmen einer Musik- und Entertainment-Versteigerung kamen Hunderte Gegenstände unter den Hammer. Auch Erinnerungsstücke an den «King of Pop».

Knapp 119'000 Dollar zahlte ein Bieter für ein seltenes Konzertposter aus dem Jahr 1958, auf dem Rock'n'Roll-Grössen wie Buddy Holly, Chuck Berry und Jerry Lee Lewis aufgeführt sind. Das bunte Plakat kündigt 16 Musiker und Bands für drei «Big Beat»-Konzerte in Madison (Wisconsin) mit Hits wie «Peggy Sue», «Great Balls of Fire» und «Sweet Little 16" an.