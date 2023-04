Michael Lang: Verteidiger verlängert beim FC Basel

Trainer-Rauswurf in der Premier League am späten Sonntagabend. Wie Tottenham Hotspur bekannt gab, verlässt Antonio Conte den Club per sofort «im gegenseitigen Einvernehmen». Als Gründe für die Trennung führen die Nordlondoner die sportliche Krise an. Club-Boss Daniel Levy meint in einem offiziellen Statement: «Wir haben noch zehn Spiele in der Premier League und müssen um einen Platz in der Champions League kämpfen. Wir müssen alle an einem Strang ziehen». Interimistisch übernimmt für den Rest der Saison der bisherige Co-Trainer Cristian Stellini. Zuletzt stand auch ein Engagement von Thomas Tuchel bei Tottenham im Raum, doch der Deutsche unterschrieb bekanntlich vor wenigen Tagen einen Vertrag beim FC Bayern München in der Bundesliga. (flo)