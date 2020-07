Gerichtskommission erstaunt

«Michael Lauber ist formell nicht zurückgetreten»

Er biete seinen Rücktritt an, erklärte Bundesanwalt Michael Lauber. Der Präsident der zuständigen Kommission ist erstaunt – der Entscheid über den Rücktritt liege allein bei Lauber.

Lauber bot am Freitag der Kommission seinen Rücktritt an. Caroni: « «Formell ist Michael Lauber nicht zurückgetreten. Der Entscheid über einen Rücktritt liegt allein bei ihm.»

Bundesanwalt Michael Lauber stellt seinen Posten zur Verfügung: Dies liess er am Freitag per Mitteilung verlauten. Er biete der Gerichtskommission des Parlaments seinen Rücktritt an, erklärte Lauber. Die Modalitäten werde er direkt mit der Kommission regeln.