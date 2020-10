Corona im Weissen Haus : Michael Moore glaubt, dass Donald Trump Infektion erfunden hat

Michael Moore, Filmemacher und bekennender Kritiker des US-Präsidenten, ist überzeugt, dass Donald Trump nicht an Covid-19 leidet. BBC widerspricht.

Der Filmemacher («Bowling for Columbine») hat im Netz mit seiner Meinung viel Gesellschaft. Tausende von Nutzern halten es für möglich, dass Trump eine Virusinfektion vortäuscht – um dann in wenigen Tagen als gesunder Mann in die Öffentlichkeit zu treten und seine These, Corona sei kaum gefährlicher als eine Grippe, am glaubwürdigsten aller Beispiele zu verifizieren – dem eigenen.