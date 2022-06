Michael Rauchenstein ist das neue «Tagesschau»-Gesicht

«Es ist eine riesen Freude, die wichtigsten Nachrichten des Tages präsentieren und mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten einordnen zu dürfen. Und vor allem freue ich mich auf ein super Team bei der SRF-Tagesschau», so Rauchenstein auf Instagram.

Seit 2020 ist der 32-Jährige als EU-Korrespondent für das SRF in Brüssel tätig.

Die «Tagesschau» hat ein neues Gesicht: Ab August 2022 ergänzt Michael Rauchenstein (32) das Moderatorationsteam der Nachrichtensendung rund um Andrea Vetsch (46), Cornelia Boesch (47) und Florian Inhauser (54). Bislang war der 32-Jährige als EU-Korrespondent von SRF in Brüssel tätig.

«Es gibt in der Deutschschweiz keine andere Nachrichtensendung, die so ausführlich über das regionale, nationale und internationale Geschehen berichtet, wie die ‹Tagesschau›», wird Rauchenstein in der Pressemitteilung des SRF zitiert. Als Moderator diese Themen zu vertiefen und einem breiten Publikum zu präsentieren, betrachte er als eine der spannendsten Aufgaben im Schweizer Journalismus. «Darauf freue ich mich sehr.»