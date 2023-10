Michael Schumacher: Darum gibts kein Updates zu seiner Gesundheit

Felix Damm, der Schumacher seit 2008 vertritt, sagt in einem Interview mit Legal Tribune Online (LTO) : «Wir haben auch mal überlegt, ob eine finale Meldung über den Gesundheitszustand der richtige Weg sein könnte, (um Privates zu schützen, Red). Doch danach wäre ja nicht Schluss gewesen und es hätten dann permanent aktualisierte ‹Wasserstandsmeldungen› erfolgen müssen. Denn als Betroffener hat man es nicht in der Hand, den Medien damit einen Schlussstrich zu verordnen.»

Ärzte gaben nach Unfall Auskunft

«Er ist da, anders, aber er ist da»

Vor zwei Jahren wurde die Doku «Schumacher» auf Netflix veröffentlicht. Darin gewährte die Familie Schumacher erstmals Einblicke in das Leben nach der Tragödie in den französischen Alpen am 29. Dezember 2013. Ehefrau Corinna sagte: «Es ist wichtig, dass er sein Privatleben weiter so geniessen kann, so gut, wie es eben geht. Michael hat uns immer beschützt, jetzt beschützen wir Michael.»