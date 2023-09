Formel 1: Moderator witzelt über Michael Schumachers Gesundheit

Dafür wurde er in den sozialen Medien angefeindet.

Durch einen Satz kassierte der TV-Moderator Antonio Lobato einen grossen Shitstorm. Der Spanier kommentierte für DAZN den GP von Japan am vergangenen Wochenende. Lobato sprach dabei mit seinen TV-Kollegen über die Veränderungen von Red Bull an ihrem Auto. Er kritisierte den Ingenieur Newey. Daraufhin meinte sein Kollege Toni Cuquerella: «Adrian Newey zittert schon, weil Antonio Lobato kommt.» Lobato entgegnete: «Lasst Michael (Schumacher) zittern!» Er fügte an: «Gut, Michael kann nicht zittern.»