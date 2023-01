Darts: Michael Smith holt WM-Titel gegen Michael van Gerwen.

Anders als vor 3 Jahren war van Gerwen dieses Mal nicht mehr eine Nummer zu gross für Smith. Der 32-Jährige spielte im «Ally Pally» wohl die Partie seines Lebens und krönte sich mit einem sensationellen Spiel und dem Endresultat von 7:3-Sätzen zum Weltmeister. Die euphorisierten Smith-Supporter im Alexandra Palace feierten mit zunehmender Spieldauer immer mehr und sangen in Anlehnung an den Song der englischen Fussball-Fans «Darts is coming home». «MvG» verpasst dagegen WM-Titel Nummer vier in seiner Karriere und muss weiter auf den nächsten Titelgewinn seit 2019 warten.