«Und morgen seid ihr tot» - Michael Steiners Taliban-Drama wird das ZFF eröffnen

«Und morgen seid ihr tot» wird als Eröffnungsfilm am 17. Zurich Film Festival am 23. September im Kongresshaus Zürich Premiere feiern und ab dem 23. Oktober in den Kinos zu sehen sein.

Das Drama basiert auf einer wahren Story: 2011 reisen Daniela Widmer und David Och mit ihrem Bus die Seidenstrasse entlang, als sie in Pakistan entführt und an die Taliban übergeben werden. Acht Monate später gelingt die Flucht.

Der Schweizer Regisseur Michael Steiner («Wolkenbruch», «Mein Name ist Eugen», «Grounding») hat mit «Und morgen seid ihr tot» wieder einen neuen Film am Start – und der behandelt ein Thema, das aktueller nicht sein könnte: «Und morgen seid ihr tot» basiert auf dem gleichnamigen Buch, das von der wahren Entführungsstory des Schweizer Paares Daniela Widmer und David Och handelt, das 2011 mit seinem Bus die Seidenstrasse entlang reiste, als es in Pakistan von Banditen entführt und an die Taliban übergeben wurde. Erst acht Monate später gelang die Flucht.



Der 51-jährige Regisseur erzählt die Geschichte, die in Indien gedreht wurde, aus der Perspektive der beiden Entführungsopfer: «Ich bin ein Storyteller und hier wollte ich das persönliche Schicksal von den beiden Geiseln Daniela Widmer und David Och erzählen», so Steiner. «Oftmals erschliesst sich einem eine Geschichte erst, wenn sie im Detail dargestellt ist. Ich möchte mit meinem Film erreichen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer die Zusammenhänge verstehen und mit offenem Herzen hinter die Schicksale der beiden Geiseln schauen.»