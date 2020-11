In seinen Storys teilte er auch gegen Oliver Pocher aus. Wieder einmal.

Michael Wendler schoss in seinem Livestream auf Instagram gegen die deutsche Regierung. (Archivbild)

Am Dienstagabend fordert er auf Instagram den Rücktritt der deutschen Regierung.

Michael Wendler teilt auf Instagram wieder einmal aus. Der Schlagerstar provoziert seinen Intimfeind Oliver Pocher («Deine Sendung ist nur mit mir erfolgreich – ansonsten eher Quoten unterirdisch»), kündigt an, dass er in seinem Shop keine Masken mehr verkaufen werde («gefährlich») und kritisiert das «Regime» in Berlin.