Seine Ex-Frau Claudia Norberg (49) musste während ihrer Ehe mit dem «Egal»-Sänger gar Insolvenz anmelden. Sie gibt an, dass Schulden in Millionenhöhe entstanden sind, als sie mit ihm verheiratet war.

Seine Mutter drückt er am Telefon weg, sein Halbbruder schämt sich für ihn, und sein Vater findet: «Er hat an meinem Grab nichts verloren!» – Schlagersänger Michael Wendler (48) hat ein schwieriges Verhältnis zu seiner Familie. Seit er sich als Corona-Skeptiker outete, distanzieren sich seine Verwandten auch öffentlich immer mehr von ihm. Nun erzählt sogar seine ältere Schwester: «Michael hat auch mich abgezockt.»

«Als Kinder haben wir uns noch richtig gut verstanden – damals hätte ich nie gedacht, dass er mich mal so übers Ohr hauen würde», so Bettina Skowronek (50) gegenüber «Bild». Zum Streit zwischen ihr und ihrem Bruder kam es, weil Wendler 1998 die Kosten für seine zwei Erotik-Shops namens Gummi Dummi nicht mehr bezahlen konnte und die Firma deshalb seiner Schwester überschrieb.

Sie sprechen nicht mehr miteinander

«Das war die schlechteste Entscheidung meines Lebens», so Bettina. Das Geschäft machte wenige Wochen danach schon zu. «Nach einem Jahr kamen die dicken Rechnungen, von allen möglichen Menschen, die Michael nicht bezahlt hatte», so die Schwester weiter. Bis heute sei dadurch ein Schuldenberg von umgerechnet knapp 375’000 Franken entstanden.

Was endgültig einen Keil zwischen die beiden trieb: Wendler weigerte sich, seiner Schwester zu helfen. Sein Argument: «Das ist doch okay, du hast ja kein Geld, da kann man dir auch keins nehmen.» Heute sprechen die Geschwister laut Bettina nicht mehr miteinander. «Vom eigenen Bruder erwartet man so eine Feigheit ja am wenigsten. Deshalb tut das auch bis heute weh!»