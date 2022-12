Michael Wendler ist zurück auf Instagram

Umstrittener Sänger : Michael Wendlers neues Insta-Profil ist nach wenigen Stunden wieder weg

Der Instagram-Account von Michael Wendler ist seit anderthalb Jahren gesperrt. Nun meldete er sich mit einem neuen Konto für kurze Zeit zurück. Weils so amüsant war, hier ein Archiv-Blick auf ehemalige Beiträge des umstrittenen Sängers.

Eine Weihnachtsüberraschung, mit der wohl niemand gerechnet hat: Michael Wendler ist mit einem neuen Account auf Instagram zurückgekehrt! Unter «der_michael_wendler» postete der 50-Jährige als ersten Beitrag einen Weihnachtsgruss an seine Fans und bekam dafür in nur wenigen Stunden mehrere Zehntausend Likes und zudem weit über als 25’000 Followerinnen und Follower. Auf dem Post posiert er gemeinsam mit seiner Frau Laura Müller vor einem üppig geschmückten Weihnachtsbaum. Dabei trägt er sie auf Händen und die beiden lachen begeistert in die Kamera.