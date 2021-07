Michael Wendler nimmt Stellung zu den Schulden-Gerüchten

In seiner Telegram-Gruppe äussert sich der 49-Jährige regelmässig selbst zu den aktuellen Schlagzeilen, so auch vor kurzem.

Anklage und Sitzungshaftbefehl

Im Sommer, Herbst und Winter des vergangenen Jahres hätte Michael Wendler am Amtsgericht von Dinslaken erscheinen sollen. Der Anklagepunkt: Beihilfe zum Vereiteln einer Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Bankrott in zwei Fällen.

Michael Wendler äussert sich auf Telegram

Nur einen Tag nach der Bekanntgabe des Sitzungshaftbefehls richtete sich der Musiker in seiner Telegram-Gruppe «Michael Wendler» an seine Fans – und schrieb: «Ich weise alle Vorwürfe und Anschuldigungen gegen mich aus dem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg von mir. Ich habe die mir vorgeworfenen Taten nicht begangen». Er stelle sich gegen die erhobenen Vorwürfen, die haltlos seien.

Ex-Kumpel fordert 29´500 Euro

Wendler sendet erneut Sprachnachricht via Telegram

Neben den neuesten Problemen mit dem Gesetz halten sich auch die Schulden-Gerüchte standhaft. In einer knapp 20 Minuten langen Sprachnachricht veröffentlichte der «Sie liebt den DJ»-Interpret in seiner Telegram-Gruppe nun seine Sicht der Dinge und widerspricht den Medienberichten erneut: «Ich bin nicht pleite. Gegen mich läuft auch kein Insolvenzverfahren», so der 49-Jährige gleich zu Beginn – und schildert die Geschehnisse: 2016 sei er in die USA ausgewandert, doch eine Forderung vom Finanzamt habe es keine gegeben. «Da ich natürlich ein Steuerzahler war, der höchste Steuersätze gezahlt hat, war es dem Finanzamt ein Dorn im Auge, dass ich aus Deutschland weggegangen bin und mich in Amerika versteuere.»