Michael Wendler will nicht für das Grab seiner Mutter Christiane bezahlen

Der 49-Jährige will sich nicht an den Kosten beteiligen, da eine Abmachung vorliege.

Erst im Februar diesen Jahres musste die Familie von Michael Wendler (49) den Tod von Mutter Christine Tiggemann verkraften. Die 73-Jährige verstarb in Folge eines Herzinfarkts. Doch den Schlagersänger scheint dies kaltzulassen. Der «Egal»-Interpret hielt es nicht für notwendig, an der Gedenkfeier dabei zu sein. Bereits zu diesem Zeitpunkt warf ihm seine Familie vor, sich nicht an den 4’000 Euro Beerdigungs-Kosten beteiligen zu wollen.



Nun geht das Familien-Drama im Hause Wendler in die nächste Runde: Während seine Schwester Bettina von Hartz-IV lebt, erhält sein Vater Manfred eine überschaubare Altersrente. Das Geld sei knapp und es reiche nicht, um die 1’200 Euro teure Grabplatte der Mutter zu finanzieren.