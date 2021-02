Wie «Bild» berichtet, wurde die Mutter des 48-jährigen Schlagerstars am Samstag tot in ihrer Wohnung im deutschen Dinslaken aufgefunden.

Christine Tiggemann, Mutter des Schlagersängers Michael Wendler (48), wurde am Samstagmorgen tot in ihrer Wohnung im deutschen Dinslaken aufgefunden. Dies berichtet «Bild» . Wie Tiggemanns Ex-Mann Manfred Wessels gegenüber der Zeitung bestätigt, ist sie überraschend an einem Herzinfarkt verstorben. Tiggemann wurde 73 Jahre alt.

«Werde dich immer lieben»

Der Schlagerstar, der in den vergangenen Monaten mit Corona-Verschwörungstheorien auf sich aufmerksam machte, äusserte sich am Samstag auf Telegram zum Tod seiner Mutter. In einer Nachricht erklärt er: «Leider hatten wir in den letzten Monaten durch Meinungsverschiedenheiten keinen Kontakt mehr. Es hatte jedoch nichts mit meiner Pandemie-Massnahmen-Kritik zu tun.»