Laut Berichten : Putin-Vertrauter Michail Fridman wegen Geldwäsche-Verdacht verhaftet

Am Wochenende soll die National Crime Agency in Grossbritannien, die Verhaftung eines 58-jährigen russischen Geschäftsmanns vermeldet haben. Dies bei einer Grossrazzia in seiner millionenschweren Residenz in London. Er wurde wegen Verdachts auf Geldwäscherei, versuchten Betrugs des Innenministeriums sowie wegen Anstiftung zum Meineid verhaftet.