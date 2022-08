Russland: Michail Gorbatschow ist im Alter von 91 Jahren verstorben

Wie russische Nachrichtenagenturen am Dienstagabend berichten ist Gorbatschow im verstorben.

Der russische Friedensnobelpreisträger und ehemalige sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow ist nach Angaben russischer Agenturen tot. Am Dienstagabend ist Michail Sergejewitsch Gorbatschow nach langer schwerer Krankheit gestorben, teilte das der russischen Präsidentschaft unterstellte Zentralkrankenhaus am Dienstag mit. Wie Tass und Interfax am späten Dienstagabend aus Moskau meldeten, starb Gorbatschow im Alter von 91 Jahren. Der weltweit geschätzte Politiker galt als einer der Väter der Deutschen Einheit und als Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges. Besonders die Ostdeutschen verehren «Gorbi», wie sie ihn nennen, bis heute als Staatsmann, der ihnen vor mehr als drei Jahrzehnten die Freiheit brachte.