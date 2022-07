Michel Birri und Tanya König: Die neuen «G&G»-Gesichter stehen fest

Für den Hitparade-Moderator Michel Birri beginnt ein neues Abenteuer: Der 35-Jährige übernimmt per September die Moderation beim SRF People- und Kulturmagazin «Gesichter und Geschichten». «Der Moderationsjob bei ‹G&G› ist für mich Weihnachten und Geburtstag zusammen und ein grosser Traum, der in Erfüllung geht», lässt er sich in einer Mitteilung des Senders zitieren. Weiter sagt er: «‹G&G› bildet viele spannende Geschichten aus den Bereichen Musik, Film, Theater, Literatur, Kunst und vielen anderen Bereichen ab. Das sind alles Themen, die mich persönlich sehr interessieren.» Den Radio SRF 3 Zuhörerinnen und Zuhörern bleibt der Aargauer allerdings erhalten. Er wird in Zukunft allerdings primär im Tagesprogramm und im Skiwinter zu hören sein. Auch den «SRF Kinder-News» bleibt er erhalten.