Langer Rechtsstreit: Jetzt erscheint Binswangers Recherche über Zuger Landammann-Feier

Die Journalistin Michèle Binswanger vom «Tages-Anzeiger» lädt am 5. Februar im Zürcher Kaufleuten zur Buchvernissage «Die Zuger Landammann-Affäre» ein. Darin rollt sie die Vorkommnisse an der Landammannfeier im Dezember 2014 auf. Die Buchveröffentlichung war rund zwei Jahre lang verboten , zunächst vom Zuger Kantonsgericht, danach vom Bundesgericht.

Im Buch geht es um die Geschehnisse, über die in zahlreichen Medienberichten berichtet wurde: Nach der offiziellen Landammannfeier kam es zu einem Sexualkontakt zwischen Jolanda Spiess-Hegglin , damals Mitglied des Zuger Kantonsrats, und einem männlichen damaligen Kantonsratsmitglied. Binswanger veröffentlichte zu den Ereignissen an der Feier und deren Folgen Kolumnen und einen Videobeitrag. Über die tatsächlichen Geschehnisse besteht bis heute keine Klarheit.

Die Netzaktivistin Jolanda Spiess-Hegglin beantragte im Mai 2020 beim Kantonsgericht Zug, dass Binswanger verboten werde, eine Publikation zu veröffentlichen, in der ihre Handlungen an der Feier thematisiert oder darüber spekuliert würden. Nachdem Binswanger in einem Berufungsverfahren am 1. September 2021 Recht erhielt, zog Spiess-Hegglin das Urteil ans Bundesgericht weiter. Am 25. Januar blitzte sie vor dem Bundesgericht jedoch ab, und die Richter lehnten am 20. April auch ihr Revisionsgesuch ab.