Nidwalden: Erste Frau kandidiert – Michèle Blöchliger will für SVP in Bundesrat

Michèle Blöchliger will in den Bundesrat. Das gab die Nidwaldner Gesundheitsdirektorin am Montag an einer Pressekonferenz bekannt. Dazu sagt sie: «Mit Respekt vor der Aufgabe: ich bin bereit für die Kandidatur als Bundesrätin. Ich würde mich sehr freuen, wenn alle meine Kandidatur unterstützen würden.»