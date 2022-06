Ihr Sohn ist da: Michèle Krüsi zeigt After-Baby-Body nur wenige Stunden nach der Geburt

«Am 18. Juni ist unser kleiner Junge nach 17 Stunden Wehen zur Welt gekommen», so die Influencerin.

Diese frohe Botschaft teilte die 30-Jährige am Montagabend auf Instagram.

Erst im Februar dieses Jahres gab Michèle Krüsi bekannt, dass sie bereits in der 25. Woche schwanger war. Seither ist ihr Instagram-Account gespickt mit Fotos von ihrem runden Baby-Bauch. Umso grösser war bei ihren über 400’000 Followerinnen und Followern die Freude, als die Thurgauerin am Montagabend verkündete, dass ihr kleiner Sonnenschein endlich da ist – und dazu gleich noch ihren After-Baby-Body zeigte.

«Ja, ich lebe noch», schreibt die 30-Jährige zu einem Selfie in ihrer Instagram-Story. Im nächsten Slide folgte dann ein schwarzweisses Video, in dem die Neo-Mama ihren kleinen Sohn im Arm hält. «Am 18. Juni ist unser kleiner Junge nach 17 Stunden Wehen zur Welt gekommen», verrät die Influencerin zum Clip. Weiter meinte sie: «Er hat unsere Herzen sofort mit mehr Stolz, Freude und Glück gefüllt, als wir uns je vorstellen konnten.»

Schweizer Influencerinnen gratulieren

Kurz darauf folgte dann auch ein offizieller Instagram-Post. Darin gab Michèle weitere Einblicke in den intimen Augenblick kurz nach der Geburt. Auf den Fotos ist auch deutlich der noch immer gerundete Bauch der Unternehmerin zu sehen, während sie sichtlich erschöpft und dennoch strahlend und glückselig in die Kamera lächelt. «Wir können es kaum erwarten, diesen perfekten kleinen Menschen Tag für Tag besser kennenzulernen und jede Sekunde zu geniessen, mit ihm zu kuscheln und ihm beim Schlafen zuzusehen», schreibt sie abschliessend.

Bei ihren Fans sorgt der Beitrag von Michèle für helle Begeisterung. In den Kommentaren wird sie mit Glückwünschen nur so überschüttet. Freudige Nachrichten unter dem Post gibt es auch von zahlreichen Schweizer Content Creators: «Oh mein Gott, wie schön!», schreibt etwa Influencerin Sarah Leutenegger (28), während die Schauspielerin Zoë Pastell (23) meinte: «Ach, ich gratuliere dir, Babe.» Die Social-Media-Stars Anja Zeidler (28), Nives Arrigoni (31) und Ex-Miss Laetitia Guarino (29) schliessen sich den Gratulantinnen an.