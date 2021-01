Der Lockdown in Frankreich ist hart. Es gelten Ausgangssperren von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens, pro Tag darf man zum Spazieren, Sporttreiben oder Gassigehen nur wenige Stunden auf die Strasse und sich nur in einem kleinen Radius von zu Hause bewegen.

«Wir wollten keinen weissen Michelinführer nach einem schwarzen Jahr.»

Aber reichen ein paar Monate für eine fundierte Bewertung im wichtigsten Gastro-Führer der Welt? «Unsere Inspektoren haben dieselben Kriterien angewandt wie immer und damit hat der neue ‹Guide Michelin› denselben Wert wie seine Vorgänger», betont Poullennec in der «Tagesschau». Mehr noch: es sei «ein sehr gutes Jahr. Mit Vielfalt, Talent und Jugend in allen französischen Regionen.»

Foodtruck aus Marseille neu mit 3 Sternen

Spitzenkoch Alexandre Mazzia und sein Foodtruck vom Restaurant AM in Marseille sind neu mit drei «Michelin»-Sternen ausgezeichnet. Die Ehre rührte den Koch zu Tränen.

54 Restaurants tragen neu einen «Michelin»-Stern, 30 Lokale sind mit der Höchstwertung von drei Sternen ausgezeichnet. Neuster Zugang ist das AM von Alexandre Mazzia in Marseille. Weil auch sein Restaurant im Lockdown schliessen musste, kochte er seine Spitzenmenüs einfach auf der Strasse in einem Foodtruck. Bei der Verkündung brach der Koch in Tränen aus.