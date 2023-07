Streamingstarts Juli 2023: Michelle Buteaus Comedy-Serie feiert vielfältige Körper und Sex

Der Trailer zu «Survival of the Thickest».

«Survival of the Thickest»

Schluss mit Nebenrollen: Michelle Buteau hat sich ihre erste Hauptrolle geschnappt und erhält eine eigene Netflix-Serie. Basierend auf ihrem titelgebenden Buch spielt sie in der Comedyshow eine Version von sich selbst namens Mavis Beaumont. Die Stylistin hat ihren Freund beim Fremdgehen erwischt und im Job will es auch nicht so recht klappen.

Also sortiert Mavis ihr Leben neu – ihre Outfit-Tipps sollen mehrgewichtigen Frauen dabei helfen, sich selbst zu feiern. «Mavis wird erforschen, wie es ist, positiv auf den eigenen Körper zu schauen und sexpositiv zu sein, ohne sich dafür zu entschuldigen», so Buteau zu «Variety». «Einfach sein eigenes Glück zu definieren, was viele von uns nicht tun.»



«Survival of the Thickest» gibts ab dem 13. Juli auf Netflix.