Michelle Hunziker beim Küssen mit italienischem Arzt erwischt

Am 18. Januar haben Michelle Hunziker (45) und Tomaso Trussardi (38) ihre Trennung bekannt gegeben.

Im Januar erst haben die Schweizer Moderatorin Michelle Hunziker und ihr Ehemann Tomaso Trussardi (38) das Ende ihrer Ehe in einer Mitteilung öffentlich bestätigt. Nun zeigen Paparazzi Aufnahmen, die dem People-Magazin « Bunte » vorliegen, wie die 45-Jährigen einem bisher unbekannten Mann einen Kuss auf den Mund gibt – allerdings durch die Maske.

So berichtet «Bunte»

Offiziell bestätigt wurde das Liebes-Gerücht aber nicht. Obwohl sowohl Angiolini als auch Hunziker auf ihren Instagram-Accounts fleissig Fotos aus ihren Privatleben posten, findet man auf beiden Accounts keine offensichtlichen Hinweise oder gar Pärli-Bilder. Nur der Blick in die Followerliste und Likes verrät: die beiden folgen sich gegenseitig und liken Fotos voneinander.

Auch Tomaso ist in Flirtlaune

Tomaso scheint die Trennung ebenfalls nicht besonders zuzusetzen. Im Gegenteil. Der 38-Jährige wurde vor wenigen Tagen mit einem Freund in einer Mailänder Bar von Paparazzi abgelichtet. Die veröffentlichten Schnappschüsse legten dabei die Sicht auf sein Handydisplay frei. Diese zeigen, wie er das Instagram-Profil vom italienischen Model Greta Tozzi ausgiebig begutachtete und mit ihr hin und her schrieb.

Dies war nicht das erste Mal, dass dem Modeunternehmer nach der Trennung von Michelle eine Liaison nachgesagt wurde. Kurz nach dem Liebes-Aus wurde er nämlich mit einer jungen Blondine in den Bergen gesichtet. Gemeinsam sollen die beiden eine Ski-Tour unternommen haben.

Die Liebe zwischen dem Ex-Paar bleibt

Nichtsdestotrotz bleibt die Liebe des Ex-Paares erhalten. In der Sendung «Verissimo» auf Canale 5 äusserte sich Michelle vor rund einem Monat erstmals zur Trennung von ihrem Ex. In der Beziehung mit dem Mode-Erben habe sie «zehn wunderschöne Jahre mit zwei wundervollen Töchtern» erlebt: «Das muss gerettet werden. Ich habe Tomaso sehr lieb und werde ihn immer lieb haben.» Ausserdem wisse die Mutter von drei Töchtern, dass man «wirklich eine grosse Kraft aus dem Leid schöpfen kann».