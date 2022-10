So steht es um Michelle Hunzikers Beziehungsstatus nach den Turteleien mit Giovanni Angiolini

Ist sie in einer Beziehung, oder doch nicht? Michelle Hunzikers Liebesleben hat in den vergangenen Monaten für unzählige Schlagzeilen gesorgt. Nach der Trennung von Tomaso Trussardi (39) im Januar vergnügte sich die Bernerin über den Sommer hinweg mit Giovanni Angiolini, «dem schönsten Arzt Italiens». Diesen stellte sie gar ihren Kindern vor. Doch eine Bestätigung, in festen Händen zu sein, gab es nie. Dies hat sich nun offenbar erübrigt. In einem Interview mit RTL spricht die 45-Jährige erstmals Klartext und bestätigt, Single zu sein.