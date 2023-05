Michelle Hunziker: Bruder Harold scheitert mit Panini-Business

Dabei fing alles vielversprechend an. Am Tag der Eröffnung reiste sogar Michelle Hunziker an, biss für ihren Bruder beherzt in eines der Panini und posierte dabei gekonnt für die Fotografen. Dass Harold für seinen Traum von der Selbstständigkeit seinen Job als Chef von McDonald's Schweiz aufgab, beeindruckte die 46-jährige Moderatorin: «Hut ab, das ist sehr mutig. Aber in diesem Punkt gleichen wir uns. Ich bin auch eine, die gerne etwas wagt. Gell, Harold, wir Hunzikers lieben das Risiko!», sagte sie damals im Interview mit SI online. «Ja, wir sind uns vom Charakter her sehr ähnlich. Michelle setzt auch immer viel aufs Spiel», bestätigte der heute 57-Jährige.