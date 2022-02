Michelle Hunziker hat sich die Brüste operieren lassen

Michelle Hunzikers Tochter Aurora Ramazzotti (25) verriet kürzlich in der TV-Show «Michelle Impossible», dass sich ihre Mama die Brüste hat operieren lassen.

Aurora Hunziker plauderte in der neuen TV-Show ihrer Mutter – «Michelle Impossible», die auf dem italienischen TV-Sender «Canale 5» ausgestrahlt wird – aus, dass sich Michelle einst die Brüste hat operieren lassen. «Ich habe nie verstanden, warum du das nicht öffentlich gesagt hast», sagte die 25-Jährige zu ihrer Mama und meint noch: «Es ist total normal, eine Brust-OP zu haben, nachdem man drei Kinder auf die Welt gebracht hat.»

Weiter erzählte Aurora, dass Michelle die OP nicht nur vor ihren Fans, sondern zeitweise auch vor ihrer eigenen Familie geheim gehalten hat. Wie sie das geschafft hat? Aurora erklärt: «Es ist lustig, dass du deine Brustoperation am selben Tag hattest, an dem du dich einer Karpaltunnel-Operation unterzogen hattest. Als du aus dem Krankenhaus kamst, hattest du die Orthese an und niemand merkte, dass du auch eine Brustoperation hattest: Du bist ein Genie!»