Michelle Hunziker besucht Tochter Aurora und ihren Enkel im Spital

Aurora Ramazzotti (26) zeigt auf Instagram, wie Goffredo Cerza (27) mit Baby Cesare schmust. Instagram/therealauroragram

Darum gehts Am Donnerstag kam Aurora Ramazzottis Sohn Cesare zur Welt.

Nun wurde ihre Familie bei einem Besuch im Spital in Lugano gesichtet.

Vor allem das Neo-Grosi Michelle Hunziker strahlt vor Glück.

Erst vor wenigen Tagen erblickte der Sohn von Aurora Ramazzotti das Licht der Welt. Noch am Tag der Geburt hatte die 26-Jährige ein erstes Foto mit der Hand des Kleinen auf Instagram veröffentlicht und sogar seinen Namen verraten: Auf dem Spitalbändchen stand Cesare. Nun wurden Paparazzi-Aufnahmen publik, die den ersten Familienbesuch zeigen. Am Sonntag begab sich Michelle Hunziker mit ihrer Mama Ineke Hunziker und dem befreundeten Moderator Tommaso Zorzi nach Lugano in die Sant'Anna-Klinik.

Dem Trio war die Freude förmlich ins Gesicht geschrieben – allen voran strahlte aber niemand mehr als das sichtlich stolze Neo-Grosi. In einem eleganten Trenchcoat, bunter Bluse und Bleistiftrock winkte die 46-Jährige den Fotografen entgegen, als sie das Spital betrat. Ähnlich schick hatte sich auch das frischgebackene Urgrosi herausgeputzt – sie trug einen violetten Mantel und darunter eine cremefarbene Kombi. Das Gespann kam selbstverständlich nicht mit leeren Händen. Auf weiteren Aufnahmen ist Zorzi mit einer weissen Schachtel zu sehen. Nur wenig später zeigte Aurora in einem Instagram-Story-Post, was sich darin verbarg: eine rote Früchtetorte mit der Namensaufschrift «Cesare».

Hier betritt Michelle Hunziker das Spital. Vincenzo Aloisi / MEGA

Derweil hüllt sich Auroras Papa, Eros Ramazzotti (59), noch in Schweigen. Bisher veröffentlichte er weder ein Statement in den sozialen Medien noch wurde er bei einem Besuch gesichtet. Umso überraschender, dass am selben Tag eine weitere Ex des Schmusesängers im Spital vorbeischaute: Marica Pellegrinelli. Mit der 34-Jährigen war er bis 2019 während zehn Jahren liiert. Sie und Aurora soll trotz der Trennung eine enge Freundschaft verbinden – nicht zuletzt wegen ihrer Halbgeschwister Raffaela (11) und Gabrio (8).

Auch die Beziehung zu Eros früheren Frau Michelle Hunziker sei zu jedem Zeitpunkt fein gewesen. Weiter ist auf den weiteren Aufnahmen an Goffredos Seite Sara Daniele (26), die Tochter des italienischen Musikers Pino Daniele (59), zu sehen.