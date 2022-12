In Italien: Michelle Hunziker wirbt für Bern

Die Fernsehmoderatorin Michelle Hunziker ist zurück in ihrer Heimat Bern – und wirbt gleich noch für die Stadt. Ihre Aufgabe ist es, die Berner Weihnachtsmärkte für Italienerinnen und Italiener schmackhaft zu machen und als Ambassadorin für die Bundeshauptstadt aufzutreten. Die 45-Jährige arbeitet im Auftrag der Tourismusorganisationen Schweiz Tourismus und Bern Welcome im Rahmen einer neuen Marketingkampagne.

«In Bern ist alles perfekt», sagt Hunziker zum «Tagesanzeiger» . «Ich will den Italienerinnen und Italienern die Schönheit meiner Heimatstadt zeigen. Bern ist klein und elegant.» Die Schweizerin ist in Italien eine der erfolgreichsten TV-Moderatorinnen, sodass Medien regelmässig über ihr Privatleben berichten. Hunziker, die in Ostermundigen aufgewachsen ist, eignet sich somit bestens für die Kampagne, denn es sollen Italienerinnen und Italiener nach Bern gelockt werden. Diese haben nämlich eine Schwäche für Weihnachtsmärkte .

Schweiz Tourismus stellte dafür in Mailand ein sogenanntes Swiss Winter Village auf, das im November Italienerinnen und Italiener von den Berner Weihnachtsmärkten überzeugen sollte. In diesem Winterdorf diente Hunziker bereits als Botschafterin.

«Perfekter Schachzug»

Auch Monika Bandi Tanner, Co-Leiterin der Forschungsstelle Tourismus an der Universität Bern, findet, Hunziker sei eine gute Wahl. «Michelle Hunziker ist in Italien sehr beliebt, und wenn sie als Bernerin für Bern wirbt, ist sie glaubwürdig und kann die Zielgruppe ansprechen», sagt sie. Sie ist überzeugt, dass Italienerinnen und Italiener in die Bundesstadt reisen werden. «Für Reisende aus Italien ist die Stadt Bern relativ teuer.» Manche würden jedoch für einen Tag in die Schweiz reisen. «Bern und Mailand sind perfekt miteinander verbunden und in nur drei Stunden erreichbar.»