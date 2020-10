«Pretty in Plüsch»Michelle Hunziker moderiert neue Gesangsshow

In der Jury sitzt unter anderem Hans Sigl (51). Bekannt geworden ist der Schauspieler in der Rolle als Bergdoktor in der gleichnamigen Serie.

Michelle Hunziker (43) präsentiert die neue Sat-1-Show «Pretty in Plüsch». In der einzigartigen Gesangsshow tun sich sechs Plüsch-Charaktere jeweils mit einem Promi zusammen und stellen sich einer gemeinsamen Herausforderung: Während vier Liveshows wollen sie mit ihren Performances Zuschauer und Jury überzeugen und am Ende als Sieger-Duo dastehen. In der Jury sitzen unter anderem Sarah Lombardi (27) und «Bergdoktor» Hans Sigl (51).