Zum Muttertag: Michelle Hunziker spricht über den «heldenhaftesten Job der Welt»

Auch Luca Hänni, Manuela Frey und Melanie Oesch teilen süsse Schnappschüsse auf Instagram und richten emotionale Botschaften an ihre Mamis (siehe Bildstrecke oben).

Das Muttersein beschreibt Michelle Hunziker (45) pünktlich zum Muttertag am Sonntag, 8. Mai, als den «anspruchsvollsten, schwierigsten, anstrengendsten und manchmal heldenhaftesten (unbezahlten) Job der Welt». Auf Instagram teilt die Moderatorin eine persönliche Bilderreihe aus ihrem Leben – als Tochter ihrer Mutter Ineke Hunziker, und als Mama ihrer Töchter Aurora (25), Sole (8) und Celeste (7) .

«Mütter müssen gefeiert, geknuddelt und gedankt werden»

Zu den süssen Bildern schreibt die Moderatorin emotionale Worte. Sie spricht von der Sorge ums Kind, die mit dem positiven Schwangerschaftstest startet und dem mütterlichen Instinkt, der sich «während der gesamten Lebensdauer einer Mutter niemals ändern wird.» Seien es Fragen während der Schwangerschaft – von «Ernähre ich mich richtig?» über das nächtelange «herumwandeln und Elvis Presley Singen». Von der täglichen Organisation, Viren, die von Kindergärten nach Hause gebracht werden, bis hin zu ersten Freunden, Alkohol und der Sorge um schwierige Freundschaften. Wegen dieser und vieler anderer Gründe findet die TV-Moderatorin: «Mütter müssen gefeiert, geknuddelt und gedankt werden, mit all ihren Macken und Fehlern.»

Auch wenn Mama «auf den Sack geht»

Im sentimentalen Text steckt auch eine Botschaft an alle, die ins Erwachsenenalter kommen. In Hunzikers Augen sollte sich die Beziehung und damit auch die Rollen mit der Zeit etwas verändern. «Seid Eltern eurer Mütter, kümmert euch um sie. Seid sanft angesichts ihrer Ängste und ihrer Besessenheit», betont sie und hängt an, sie werde ihre Mutter immer lieben «auch wenn sie mir auf den Sack geht.» Die 45-Jährige werde ihre Mutter «für immer wie eine Königin behandeln!» Immerhin habe sie sie zur Welt gebracht.