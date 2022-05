Michelle Hunziker spricht über ihr Liebesleben

1 / 7 Michelle Hunziker hat sich kürzlich zu ihrer Trennung von Tomaso Trussardi (38) geäussert. Instagram/therealhunzigram Die 45-Jährige und der Unternehmer gaben im Januar ihr Liebes-Aus offiziell bekannt. Fabrice Coffrini/AFP In einem Interview mit «T-Online» sagt die Moderatorin nun: «Eine Trennung ist immer etwas Schreckliches. Ich hatte das Gefühl, versagt zu haben.» Instagram/therealhunzigram

Darum gehts Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi (38) haben Anfang Jahr ihr Liebes-Aus bekannt gegeben.

Seit der Trennung hat die 45-Jährige kaum über ihr Privatleben geplaudert.

In einem Interview mit dem Onlineportal «T-Online» hat die Moderatorin nun jedoch verraten, wie es ihr nach dem Liebes-Aus ergeht.

«Eine Trennung ist immer etwas Schreckliches. Ich hatte das Gefühl, versagt zu haben», gestand die Schweizerin in dem Gespräch.

In einem Interview mit dem deutschen Onlineportal «T-Online» lässt die Blondine ihre Fans nun an dieser schwierigen Phase in ihrem Leben teilhaben: «Eine Trennung ist immer etwas Schreckliches. Ich hatte das Gefühl, versagt zu haben. Das muss ich erst einmal verarbeiten», gibt die Moderatorin zu. Dennoch zeigt sich Michelle auch zuversichtlich: «Ich bin jemand, der Probleme hat, sich mit ihnen auseinandersetzt und dann wieder aufsteht.»

Weil die Trennung von ihrem Ehemann so öffentlich diskutiert wurde, machte sich die 45-Jährige vor allem Sorgen um ihre Kinder, wie sie im Interview weiter verrät. Das, weil ihre Schützlinge immer alles mitbekommen würden, was in ihrem Leben gerade so passiert. Darum müsse sie alles, was von aussen auf sie einprasselt, auch mit ihren Kindern teilen. «Meine Kinder wissen, dass sie von mir nicht belogen werden und deshalb sind auch sie positiv eingestellt und glücklich», betont Michelle im Interview.



«Aurora ist andauernd schwanger»

Das Liebesleben der Moderatorin wurde in den letzten Monaten rege in den Medien diskutiert, zumal die 45-Jährige etwa beim Knutschen mit dem italienischen Arzt Giovanni Angiolini (38) erwischt wurde. Dies scheint für die Ex-Frau von Eros Ramazzotti (58) aber nicht weiter ein Problem zu sein: «Es gibt so viel Clickbaiting heutzutage, das ist teilweise echt lustig. Manchmal schaue ich auch mit meiner Tochter auf die Schlagzeilen. Da ist Aurora andauernd schwanger.»

Auch gegenüber den Paparazzi, die die Moderatorin bei jeder Gelegenheit ablichten, ist die dreifache Mama positiv eingestellt – und zeigt viel Verständnis: «Mit mir können Paparazzi viel Geld verdienen. Das ist ihr Job und sie haben auch Kinder und müssen ihre Familien ernähren», sagt Michelle. Weiter verrät sie im Interview: «Klar ist es manchmal blöd, wenn ich etwas Privates machen möchte und dabei fotografiert werde. Insgesamt habe ich aber ein gutes Verhältnis zu Paparazzi. Mir ist das egal.»